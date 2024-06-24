Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар Юліана Нагельсманна після матчу зі Швейцарією.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував нічию зі Швейцарією у третьому турі Євро.

"Ми розбудили стадіон, зрівнявши рахунок. Зі Швейцарією було некомфортно грати, вона діяла дуже агресивно. Взагалі кажучи, ми добре оборонялися протягом тривалих відрізків і багато що робили після голу в наші ворота, багато ризикували і в результаті заслужили очко", — сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, Німеччина посіла перше місце у квартеті, Швейцарія — друга, Угорщина — третя, а Шотландія попрощалась із чемпіонатом Європи.