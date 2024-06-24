Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Шотландія важко переживає виліт з чемпіонату Європи.

Капітан збірної Шотландії Ендрю Робертсон прокоментував виліт своєї команди з чемпіонату Європи у Німеччині.

"Чесно кажучи, тут нема чого сказати. Ми віддали усі сили. Ми розуміли, що нам потрібно виграти цей матч, але вони впіймали нас на контратаці. Все могло скластися інакше, але це футбол – так буває. Потрібно багато часу, щоб пережити це.

У першому таймі ми багато володіли м'ячем, але не здобули з цього користі. Нам треба було загострювати, скуштувати більше. Ми пішли на це, але отримали у відповідь. Нічиєї було б недостатньо, якщо говорити реалістично.

Сьогодні та ще довгий час нам доведеться переживати через це. Це важко. Це просто жахливо. Усі хлопці абсолютно спустошені. Я хочу сказати спасибі всім уболівальникам; вибачте, що вас підвели", — сказав Робертсон.