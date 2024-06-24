Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На матчі працюватиме англійська бригада арбітрів.

На матчі третього туру групового етапу Євро-2024 у квартеті Е Україна — Бельгія, який відбудеться 26 червня в Штутгарті на "Арена Штутгарт", працюватиме англійська суддівська бригада. Про це інформує сайт УАФ з посиланням на УЄФА.

Головним арбітром виступить 45-річний Ентоні Тейлор. На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нанн. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме швед Гленн Нюберг.

За систему ВАА відповідатиме англієць Стюарт Атвелл, а асистентами будуть його земляк Девід Кут та німець Марко Фрітц.

Початок матчу о 19:00.