На матчі працюватиме англійська бригада арбітрів.
Фото uefa.com
24 червня 2024, 12:06
На матчі третього туру групового етапу Євро-2024 у квартеті Е Україна — Бельгія, який відбудеться 26 червня в Штутгарті на "Арена Штутгарт", працюватиме англійська суддівська бригада. Про це інформує сайт УАФ з посиланням на УЄФА.
Головним арбітром виступить 45-річний Ентоні Тейлор. На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нанн. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме швед Гленн Нюберг.
За систему ВАА відповідатиме англієць Стюарт Атвелл, а асистентами будуть його земляк Девід Кут та німець Марко Фрітц.
Початок матчу о 19:00.