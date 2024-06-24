Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Синьо-жовті готуються до найголовнішого матчу на Євро.

Захисник збірної України Ілля Забарний висловився напередодні матчу з Бельгією у 3-му турі Євро.

"Бельгійці – дуже хороша команда, якісна попереду. Тут немає що приховувати. Їхні дуже сильні сторони: дриблінг, дуже багато обігрують та бʼють. Будемо готуватися. Проаналізуємо їхні сильні сторони.

Але я вважаю, що будемо відштовхуватися від своєї гри. Звісно, будемо підлаштовуватись, але треба не забувати про свою гру і шляхом чого ми будемо створювати свої моменти. Треба грати тільки на перемогу", – сказав Забарний.

Матч Україна — Бельгія відбудеться в середу, 26 червня, о 19:00 за київським часом.