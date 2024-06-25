Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лука Модрич розчарований результатом.

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич прокоментував нічию з Італією (1:1) в матчі 3-го туру Євро-2024.

"Ми знали, що вболівальники були з нами, незважаючи ні на що. Вони завжди поряд, і ми вдячні їм. Нам шкода, що ми не змогли виграти та пройти до наступного раунду. Минулого разу ми пропустили гол на 95-й хвилині, сьогодні – на 98-й. Футбол – жорстокий вид спорту, іноді здається, він просто не призначений для нас.

Ми не заслужили пропустити цей гол. Я не знаю, де арбітр знайшов вісім доданих хвилин.

Я не знаю, що сказати, футбол іноді жорстокий, і ми це побачили сьогодні. І це не втішає.

Ми знали, що вболівальники з нами, незважаючи ні на що, і ми дякуємо їм. Нам шкода, що ми не здобули перемогу і не вийшли до наступного раунду. Теоретично ми ще можемо вийти? Це важко, теорії ніколи не допомагали нам. Ми пропустили в другому турі на 95-й хвилині, сьогодні – на 98-й. Футбол – жорстокий спорт, ясно, що ми не хотіли такого.

Чи піду я зі збірної в разі вильоту з турніру? Побачимо, зараз не час для цього. Я хотів би грати вічно, але ми знаємо, що це неможливо. Колись це закінчиться. Я не знаю, коли.

Титул найстаршого автора голу на Євро не означає для мене нічого, якщо це не допомогло моїй команді. Ми боролися як леви, але футбол був жорстоким до нас. Важко пояснити, чому ми пропустили у двох матчах на останніх секундах. Потрібен час для того, щоб зрозуміти це, — сказав Модрич.

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