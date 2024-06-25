Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поразка Албанії теж на руку нашій збірній.

В третьому турі групового раунду Євро-2024 збірна Албанії не змогла набрати очки в матчі проти Іспанії.

Таким чином, третьою в групі B стала збірна Хорватії, яка в свою чергу зіграла внічию проти Італії.

Це означає, що вже дві команди, що зайняли треті місця в таблиці, набрали менше чотирьох очок, а отже, якщо збірна України посяде третю сходинку в своїй групі, маючи в активі чотири бали, то гарантовано вийде в 1/8 фіналу.

Таким чином, поразка збірної Албанії та нічия Хорватії може зіграти на руку "синьо-жовтим".