Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер хорватів розніс УЄФА та ФІФА.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував нічию з Італією (1:1) в матчі 3-го туру Євро.

""Це, безумовно, вплинуло на результат. Я не знаю, де суддя знайшов ці 8 хвилин додаткового часу. Я говорив про те, як поводитися УЄФА. ФІФА, протягом п'яти років, але ніхто не слухав, я виглядаю смішним.

Ми всі для них маленькі люди, все, що я говорю, я говорю на вітер. Не може бути вісім хвилин переривань у матчі. Які фоли, переривання були, щоб додати вісім хвилин?", — дивується Даліч.

Хорватія посіла третє місце в своїй групі, наблавши 2 очки та має примарні шанси на плей-оф.