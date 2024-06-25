Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Австрія — одна з головних сенсацій групової стадії Євро-2024.

Збірна Австрії у матчі третього туру групового етапу Євро-2024 обіграла Нідерланди (3:2).

Для команди Ральфа Рангніка це була друга перемога поспіль після успіху у матчі проти Польщі (3:1).

За інформацією Squawka, вперше з 1982 року Австрія змогла виграти два матчі поспіль у рамках чемпіонату Європи або чемпіонату світу. Тоді австрійці обіграли Чилі (1:0) та Алжир (2:0) у матчах чемпіонату світу.

Також додамо, що це перша перемога Австрії над Нідерландами із 1990 року. За цей час команди провели сім матчів, де було сім поразок австрійців.

Нагадаємо, завдяки перемозі Австрія посіла перше місце у групі Євро-2024 та вийшла у плей-оф, випередивши Францію та Нідерланди.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Австрія.