Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Англії прокоментував нічию проти Словенії.

У останньому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C напередодні збірна Англії зіграла в бліду нічию проти Словенії.

Англія — Словенія 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "трьох левів" Кіран Тріпп’єр прокоментував виступ власної команди.

"Головною метою з самого початку Євро-2024 було пройти кваліфікацію, і ми це зробили. Ми очолили групу, але ми знаємо, що виступи були не найкращими. Ми відверті перед самими собою в цьому плані. Ми знаємо, що можемо виступити краще, я це визнаю.

Є багато чого, що ми можемо зробити для покращення нашої гри. Ви можете побачити, що ми можемо бути більш агресивними в пресингу і створювати набагато більше моментів, особливо коли ви бачите якість із нашого боку.

Усе, що ми можемо зробити зараз, — це перегрупуватися і зосередитися на тому, що ми можемо покращити. Ми щасливі, що пройшли кваліфікацію до плей-оф, але знаємо, що можемо грати краще", — заявив англійський виконавець.

Збірна Англії фінішувала першою в групі C із п’ятьма заліковими балами.