Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Словенії прокоментував нічию проти Англії.

Збірна Словенії напередодні зіграла внічию проти Англії в останньому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.

Англія — Словенія 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник словенців Яка Бійол прокоментував виступ власної команди.

"Уся команда грала добре з першої до останньої хвилини. Ми не дали англійцям створити реальних гольових нагод і можемо пишатись своєю грою", — заявив словенський виконавець.

Збірна Словенії фінішувала третьою в групі C із трьома заліковими балами.