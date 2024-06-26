Захисник Словенії прокоментував нічию проти Англії.
Яка Бійол, Getty Images
26 червня 2024, 11:10
Збірна Словенії напередодні зіграла внічию проти Англії в останньому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.
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Після завершення гри захисник словенців Яка Бійол прокоментував виступ власної команди.
"Уся команда грала добре з першої до останньої хвилини. Ми не дали англійцям створити реальних гольових нагод і можемо пишатись своєю грою", — заявив словенський виконавець.
Збірна Словенії фінішувала третьою в групі C із трьома заліковими балами.