Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно гри форварда.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль прокоментував нинішні виступи Кріштіану Роналду.

"У 2006-му він був ще дуже молодий, хоча вже мав низку цікавих якостей", — цитує тренера The Telegraph.

"Я лише запам'ятав гравця, який, отримуючи м'яч, щоразу хотів щось створити.

Ми говоримо про одного з найкращих гравців в історії футболу – на одному рівні з Пеле, Дієго Марадоною, Зінедіном Зіданом. Знакові гравці. Різниця в тому, що він досяг вершини футболу, але досі грає та показує результати.

Він стане величезним джерелом мотивації для моїх гравців, тому що всі хочуть зіграти проти нього. Грузія не зустрічалася з Португалією у кваліфікації, тож мої гравці тільки мріяли зіграти проти Роналду. Тепер це реальність і це є джерелом величезної мотивації".

Збірна Португалії гарантувала собі вихід в плей-оф Євро-2024.