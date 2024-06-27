Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Грузії прокоментував перемогу над Португалією.

Збірна Грузії напередодні в заключному турі чемпіонату Європи-2024 обіграла Португалію.

Грузія — Португалія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "хрестоносців" Віллі Саньйоль прокоментував виступ власної команди.

"Чесно кажучи, я не пам’ятаю, що я говорив гравцям перед грою, але суть полягала в тому, щоб вони грали у свій футбол, зберігали дисципліну, коли у нас немає м’яча, а коли є, то грали у футбол.

Я сказав їм згадати, як вони грали, коли їм було 16 чи 17 років, без жодних думок, і вони зробили це сьогодні блискуче, перевершивши всі очікування

Важко порівнювати часи, коли ти на полі і коли ти за його межами. Ми все ще настільки зосереджені на виступі на цьому турнірі, що важко усвідомити, що ми щойно зробили — це, напевно, станеться, коли ми програємо.

У мене немає багато слів для вас, але я так пишаюсь гравцями, тому що вони показали характер Грузії в цих трьох іграх. Я дуже пишаюсь тим, що є їхнім тренером.

Коли ви — "маленька" команда, ви знаєте, що вам нічого втрачати. Єдине, про що ми говорили перед змаганнями, — не шкодувати, що не грали у свій футбол і не насолоджувалися змаганнями так, як повинні були це робити.

У нас немає ніякого тягаря на плечах, а єдина відповідальність, яку ми несли, — це змусити грузинську націю пишатися своїми гравцями, і я думаю, що ми зробили це найкращим чином.

Коли дивишся на нашу лаву запасних, вона не найцікавіша з точки зору футбольної якості, але з точки зору людських якостей — це щось. Я дуже, дуже щасливий. Я думав, що кваліфікація на Євро — це наш максимум, але футбол ніколи не писав історію наперед.

Матч, який Кітеішвілі провів сьогодні, був фантастичним, після двох тижнів травми він міг би грати за один із найкращих клубів Європи без жодних проблем.

Сам по собі вихід до плей-оф був для нас мрією, але ми не думали, що це дійсно можливо. Ми не намагалися з’ясувати перед матчем, із ким зіграємо в разі перемоги, ми просто приймали все як є.

Іспанія? Вони, мабуть, були найкращою командою на груповому раунді, тож це ще один великий виклик. Не знаю, чи він занадто великий для нас, але ми будемо боротись із першої хвилини, як ми це робили на всіх цих змаганнях.

Якщо ви хочете, щоб я був по-справжньому чесним, то відчуття перемоги з’явилось тільки тоді, коли арбітр дав останній свисток, тому що футбол такий. Ти можеш зіграти чудовий матч, а потім програти його в останній момент.

Ми пильно стежили за часом, кожну секунду! Наприкінці ми просто відчували себе спустошеними", — заявив французький фахівець.

Грузія набрала чотири очки та посіла третю сходинку групи F, тому зіграє в плей-оф проти Іспанії.