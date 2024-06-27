Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер назвав ключовий матч, через який його команда залишила турнір.

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек висловився про виліт своєї команди з Євро-2024 після поразки Туреччині (1:2).

"Я розчарований тим, що команда із таким потенціалом їде додому. Ми хотіли продемонструвати його тут.

Головна причина невдачі у тому, що ми не обіграли у другому турі Грузію (1:1)", – сказав головний тренер збірної Чехії.

Збірна Чехії набрала один заліковий бал та посіла останнє місце в групі F, тому завершила виступи на Євро-2024 в Німеччині.