Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Туреччини прокоментував перемогу над Чехією.

У рамках заключного туру чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Туреччині переграла Чехію.

Чехія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Народної команди" Лукаш Провод розповів про враження від виступу команди.

"Ми не виходили з групи вже багато років, тому ми дуже щасливі. Нам удалось подолати складні ситуації в сьогоднішньому матчі.

Зараз ми хочемо насолодитись цією перемогою. Починаючи з завтрашнього дня, ми сконцентруємось на наступному матчі й прагнемо продовжувати творити історію. Деякі з наших гравців не зіграють у матчі з Австрією, і ми будемо відчувати їхню відсутність.

Першочергово нам потрібно відновитись, і для цього в нас є шість днів попереду. У таких матчах, як цей, ми повинні контролювати свої емоції і бути більш обережними в плані контролю м’яча.

Австрія вийшла з дуже сильної групи. Вони дуже швидкі, дуже рухливі, це команда, гідна того, аби нею захоплюватись.

У нас у складі лише троє з 11 гравців, які сьогодні вийшли на поле, раніше грали на чемпіонаті Європи. Я сподіваюсь, що наш успіх у виході з групи зніме з них певний тиск.

Чалханоглу? Ми возз’єднались після нашого перебування в Мілані. Він чудовий гравець і чудова людина. Сьогодні він грав трохи більше в атаці, і я особливо щасливий через те, що він забив гол", — заявив італійський фахівець.

Збірна Туреччини набрала шість залікових бал та посіла друге місце в групі F, тому далі зіграє в 1/8 фіналу проти Австрії.