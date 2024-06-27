Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер відповів на гостре питання.

Колишній гравець збірної Румунії Денуц Лупу має підозру, що матч між Румунією та Словаччиною (1:1) мав договірний характер, щоб обидві команди потрапили в плей-оф. Проте головний тренер румунів Едвард Йорданеску спростував ці чутки.

"Я вважаю, було очевидним, що обидві команди віддали всі сили протягом 80 хвилин. Усі виклалися на максимум. Говорити перед грою та поливати брудом команду, гравців, нашу роботу та нашу гідність – це ганебно.

Вони мали спочатку подивитися, перш ніж судити нас, це було ганебно і некрасиво. Вони скинули це сміття на нас, та й не лише на нас, на команду, на наших уболівальників, на всіх.

Ми показали, що ми маємо характер. Румунія завжди бореться з характером, і якби ми програли та повернулися додому, то зробили б це з гідністю", — сказав Йорданеску.