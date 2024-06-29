Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Данський хавбек поділився своїми думками перед грою з Німеччиною на Євро-2024.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Євро-2024 проти Німеччини.

"Насамперед, я дуже пишаюся тим, що зіграв так багато міжнародних матчів (133 – прим.). Це трохи дивне почуття, тому що багато гравців, які знаходяться на вершині рейтингу, є легендами датського футболу всіх часів. Бути поряд з ними — це те, на що я дивитимуся з любов'ю, коли закінчу грати, з широкою усмішкою на обличчі.

Насправді досягти цього числа не було моєю метою. Я просто був захоплений грою. Звичайно, про це говорили, і люди підходили до мене, кажучи, що вони впевнені, що я це зроблю, але я ніколи не думав, що це можливо. Незважаючи на те, що я досить рано відіграв 50 матчів за збірну, це не було моєю метою.

Яку пораду дав би 18-річному Крістіану Еріксену? Я б, мабуть, сказав собі, що мені не треба було бути таким сором'язливим, що мені не треба сильно стримувати себе за межами поля. На полі такого не було — і досі немає нічого, що турбувало б мене чи змушувало почуватися некомфортно, але мені не слід було бути таким тихим за полем.

Я не думаю, що моя форма колись опускалася нижче за нинішній рівень, але, враховуючи те, що сталося раніше, коли я повністю вибув з гри, мені пощастило. Я наполегливо працював, щоб знову повернутися до гри.

Я радий, що мої партнери по команді вважають, що я граю вирішальну роль у збірній і можу зробити свій внесок. Я відчуваю контраст між кимось, хто взагалі мало грає на клубному рівні, а згодом знову починає грати на високому рівні. Це змушує мене пишатися ними.

Я дійсно з нетерпінням чекаю на матч проти Німеччини в Німеччині – нічого важливішого не буває. Багато людей, здається, думають, що ми вже програли, тому ми можемо грати вільно та викладатися на повну. Я з нетерпінням чекаю на можливість показати, що ми можемо протистояти кращим командам. Я вірю, що ми можемо перемогти німців, але нам доведеться багато чого скласти докупи", — наводить слова Еріксена прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Німеччина – Данія відбудеться сьогодні, 29 червня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.