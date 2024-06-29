Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Данський футболіст поділився своїми думками перед грою з Німеччиною.

Захисник збірної Данії Яннік Вестергор прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Євро-2024 проти Німеччини.

"Ми знаємо, що ми ще не перемагали на турнірі, але нам подобається бути аутсайдерами. Німеччина буде фаворитом, але нам подобається завдавати біль супернику, граючи за рахунок наших найкращих якостей.

Зараз ми готуємось до різних сценаріїв та до будь-якої ситуації проти Німеччини, яка має якісних гравців світового класу, так що це буде гра, в якій нам доведеться грати як одна команда, а це ми вміємо. Ми вже показували це раніше, і ми знову збираємось зробити це.

Німеччина дуже гарна команда. Вони грають вдома. На стадіоні вони отримають приголомшливу підтримку з боку уболівальників. Вони будуть у більшості. Отже, це дуже важка гра для нас, але ми все ще віримо, що зможемо щось зробити. Ми намагаємося підготуватись до всіх сценаріїв", — наводить слова Вестергора прес-служба УЄФА.