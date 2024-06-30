Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник висловив думку стосовно виступів на Євро-2024.

Ілкай Гюндоган прокоментував гру збірної Німеччини на чемпіонаті Європи.

"У мене було багато матчів на вибування, в яких ми були фаворитами, а потім вилітали через помилки", — цитує півзахисника ресурс FAZ.

"Зацікавлений у тому, щоб у команді усвідомили, що бувають етапи, у яких ми трохи відстаємо від суперника. Це швидко інтерпретується негативно у ЗМІ, але це абсолютно нормально. Ми команда, яка володіє м’ячем. Але нам також доводиться терпіти суперника з м’ячем хвилину, коли він робить 15, 20 передач, не нервуючи.

Іноді ми втрачаємо терпіння, не знаходимо потрібний момент для пресингу, включаємося занадто пізно і біжимо майже в паніці. Зберігати спокій і прийняти ситуацію – це кроки, які треба зробити на ментальному рівні.

Я не єдиний, хто відповідає за успіхи німецької команди, як і не лише я несу відповідальність за невдачі. Я не Мессі, здатний сам керувати цілою командою. У нашій команді немає такого гравця. Ось чому гра в цілому важлива і це працює так, як у національній збірній вже давно не було".

В матчі 1/8 фіналу збірна Німеччини виграла у Данії.