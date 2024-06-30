Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Три леви" пройшли Словаччину.

Англія пройшла Словаччину в 1/8 фіналу Євро. Команда Гарета Саутгейта виграла 2:1.

Таким чином, Англія при Гареті Саутгейті вийшла до чвертьфіналу на 4-му великому турнірі поспіль.

Саутгейт очолює збірну Англії з 2016 року. При ньому команда виходила у фінал Євро-2020 та посідала 4-те місце на ЧС-2018. На ЧС-2022 англійці вилетіли в 1/4 фіналу.

Англія у чвертьфіналі чемпіонату Європи 6 липня зустрінеться зі Швейцарією.