Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Іспанії прокоментував перемогу над Грузією.

Напередодні в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Іспанії здобула перемогу над Грузією.

Іспанія — Грузія 4:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Фурії Роха" Фабіан Руїс прокоментував виступ власної команди.

"Дуже задоволений цим матчем. Вихід до наступного раунду для нас був дуже важливий, і ми здобули на це право.

Ми зіграли чудовий другий тайм, тоді як у першому не були достатньо спокійні в роботі з м’ячем. Суперники скористались цим заради власного гола, але після м’яча Родрі ми нарешті стали самими собою.

У підсумку ми скористались простором на чужій половині, щоб забити свої чергові м’ячі.

У другому таймі суперники знизили інтенсивність. І якщо в першому таймі ми трохи нервували з м’ячем, бо хотіли швидко закінчити гру, то після перерви такого вже не було. Це був не той підхід, якого вимагала ця гра.

Німеччина? Будь-який суперник на цьому турнірі складний. Ми знаємо, яка в Німеччини чудова команда, і що вони грають вдома, але ми впевнені в собі.

Ми хочемо зробити щось історичне для нашої країни, проти кого б ми не грали далі за сіткою. Ми вже знаємо, що це буде важко.

Тепер настала черга Німеччини", — заявив іспанський виконавець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Іспанія зіграє проти Німеччини.