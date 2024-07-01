Півзахисник Іспанії прокоментував перемогу над Грузією.
Фабіан Руїс, Getty Images
01 липня 2024, 08:15
Напередодні в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Іспанії здобула перемогу над Грузією.
Іспанія — Грузія 4:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри півзахисник "Фурії Роха" Фабіан Руїс прокоментував виступ власної команди.
"Дуже задоволений цим матчем. Вихід до наступного раунду для нас був дуже важливий, і ми здобули на це право.
Ми зіграли чудовий другий тайм, тоді як у першому не були достатньо спокійні в роботі з м’ячем. Суперники скористались цим заради власного гола, але після м’яча Родрі ми нарешті стали самими собою.
У підсумку ми скористались простором на чужій половині, щоб забити свої чергові м’ячі.
У другому таймі суперники знизили інтенсивність. І якщо в першому таймі ми трохи нервували з м’ячем, бо хотіли швидко закінчити гру, то після перерви такого вже не було. Це був не той підхід, якого вимагала ця гра.
Німеччина? Будь-який суперник на цьому турнірі складний. Ми знаємо, яка в Німеччини чудова команда, і що вони грають вдома, але ми впевнені в собі.
Ми хочемо зробити щось історичне для нашої країни, проти кого б ми не грали далі за сіткою. Ми вже знаємо, що це буде важко.
Тепер настала черга Німеччини", — заявив іспанський виконавець.
У чвертьфіналі Євро-2024 Іспанія зіграє проти Німеччини.