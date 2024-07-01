Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від воротаря стосовно зустрічі на Євро-2024.

Каспер Шмейхель прокоментував поразку від збірної Німеччини в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

"Це суміш розчарування, гніву, люті – наразі потроху від усього", — цитує воротаря Talk Sport.

"Це сучасний футбол, я грав у футбол 23 роки і досі не знаю правил. Я не впевнений, що має робити гравець, коли він біжить, а йому з метра б’ють м'ячем по його руці. Не зовсім впевнений, що він мав би робити зі своєю рукою, але точно було відчуття, що деякі рішення сьогодні були на їхньому боці.

Я не впевнений, що футбол і здоровий глузд все ще поєднуються".

В матчі між збірними Німеччини та Данії перемогу здобули господарі Євро-2024.