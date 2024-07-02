Рандал Коло Муані висловив думку стосовно переможного матчу зі збірною Бельгії. 

"Думаю, ми можемо зараз трохи відсвяткувати, а потім зосередимося на наступному матчі", — цитує форварда офіційний сайт УЄФА. 

"Наразі вся команда може видихнути із чистою совістю. 

Щодо мене самого, то в цьому і полягає роль гравця, який виходить на заміну. Внести до гри додаткову свіжість. Ми перемогли і пишаємось собою". 

В матчі 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Франції виграла у Бельгії. 