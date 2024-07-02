Форвард прокоментував перемогу над Бельгією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
Рандал Коло Муані, Getty Images
02 липня 2024, 15:35
Рандал Коло Муані висловив думку стосовно переможного матчу зі збірною Бельгії.
"Думаю, ми можемо зараз трохи відсвяткувати, а потім зосередимося на наступному матчі", — цитує форварда офіційний сайт УЄФА.
"Наразі вся команда може видихнути із чистою совістю.
Щодо мене самого, то в цьому і полягає роль гравця, який виходить на заміну. Внести до гри додаткову свіжість. Ми перемогли і пишаємось собою".
В матчі 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Франції виграла у Бельгії.