Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард прокоментував перемогу над Бельгією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Рандал Коло Муані висловив думку стосовно переможного матчу зі збірною Бельгії.

"Думаю, ми можемо зараз трохи відсвяткувати, а потім зосередимося на наступному матчі", — цитує форварда офіційний сайт УЄФА.

"Наразі вся команда може видихнути із чистою совістю.

Щодо мене самого, то в цьому і полягає роль гравця, який виходить на заміну. Внести до гри додаткову свіжість. Ми перемогли і пишаємось собою".

В матчі 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Франції виграла у Бельгії.