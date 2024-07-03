До найкращих потрапили одразу чотири гравці збірної Іспанії.
Рубен Варгас, Getty Images
03 липня 2024, 18:45
Авторитетний статистичний портал WhoScored представив символічну збірну за підсумками матчів 1/8 фіналу Євро-2024.
До кращих потрапили одразу чотири футболісти збірної Іспанії, та три португальця.
Воротар: Діогу Кошта (Португалія).
Захисники: Нуну Мендеш (Португалія), Ніко Шлоттербек (Німеччина), Меріх Демірал (Туреччина), Штефан Пош (Австрія).
Півзахисники: Родрі (Іспанія), Жоау Палінья (Португалія), Фабіан Руїс (Іспанія).
Нападники: Ніко Вільямс (Іспанія), Рубен Варгас (Швейцарія), Ламін Ямал.
Раніше стали відомі усі чвертьфінальні пари Євро-2024.