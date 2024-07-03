Авторитетний статистичний портал WhoScored представив символічну збірну за підсумками матчів 1/8 фіналу Євро-2024.

До кращих потрапили одразу чотири футболісти збірної Іспанії, та три португальця.

Воротар: Діогу Кошта (Португалія).

Захисники: Нуну Мендеш (Португалія), Ніко Шлоттербек (Німеччина), Меріх Демірал (Туреччина), Штефан Пош (Австрія).

Півзахисники: Родрі (Іспанія), Жоау Палінья (Португалія), Фабіан Руїс (Іспанія).

Нападники: Ніко Вільямс (Іспанія), Рубен Варгас (Швейцарія), Ламін Ямал.

Раніше стали відомі усі чвертьфінальні пари Євро-2024.