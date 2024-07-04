Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турецького футболіста покарали за скандальний жест під час святкування забитого м'яча.

Захисник збірної Туреччини Меріх Демірал отримав дискваліфікацію на два матчі чемпіонатів Європи. Про це повідомляє Bild.

Таким було рішення УЄФА, яке уважно вивчило скандальний жест 26-річного турка під час святкування голу у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Австрії (2:1), у якому він оформив дубль.

Нагадаємо, під час святкування другого голу Демірал використав жест турецьких націоналістів.

У 1/4 фіналу чемпіонату Європи Туреччина зіграє проти Нідерландів. Зустріч відбудеться 6 червня о 22:00 за Києвом.