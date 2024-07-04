Турецького футболіста покарали за скандальний жест під час святкування забитого м'яча.
Меріх Демірал, Getty Images
04 липня 2024, 22:20
Захисник збірної Туреччини Меріх Демірал отримав дискваліфікацію на два матчі чемпіонатів Європи. Про це повідомляє Bild.
Таким було рішення УЄФА, яке уважно вивчило скандальний жест 26-річного турка під час святкування голу у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Австрії (2:1), у якому він оформив дубль.
Нагадаємо, під час святкування другого голу Демірал використав жест турецьких націоналістів.
У 1/4 фіналу чемпіонату Європи Туреччина зіграє проти Нідерландів. Зустріч відбудеться 6 червня о 22:00 за Києвом.