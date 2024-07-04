Захисник збірної Туреччини Меріх Демірал отримав дискваліфікацію на два матчі чемпіонатів Європи. Про це повідомляє Bild.

Таким було рішення УЄФА, яке уважно вивчило скандальний жест 26-річного турка під час святкування голу у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Австрії (2:1), у якому він оформив дубль.

Нагадаємо, під час святкування другого голу Демірал використав жест турецьких націоналістів.

У 1/4 фіналу чемпіонату Європи Туреччина зіграє проти Нідерландів. Зустріч відбудеться 6 червня о 22:00 за Києвом.