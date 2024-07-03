Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турецький захисник відзначився оформленим дублем.

Захисника збірної Туреччини Меріха Демірала визнано найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу Євро-2024 проти Австрії.

Збірна Туреччина здобула перемогу над Австрією з рахунком 2:1 та вийшла до 1/4 фіналу турніру.

У цьому поєдинку 26-річний турок, який виступає за Аль-Ахлі, провів 90 хвилин, забив два м'ячі, заблокував один удар, зробив дев'ять відборів та пробіг 10 км за максимальної швидкості 30,9 км/год.

Для Демірала це був 48 матч за збірну, в яких він забив чотири м'ячі та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що гол Демірала у ворота Австрії — найшвидший в історії плей-оф чемпіонатів Європи.