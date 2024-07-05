Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турецька сторона має надати факти для захисту гравця до сьогоднішнього ранку.

Федерація футболу Туреччини опублікувала заяву щодо новини газети Bild про те, що захисник збірної Меріх Демірал отримав дискваліфікацію.

Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо, що УЄФА дискваліфікував Демірала на два матчі Євро за скандальний жест під час святкування голу у ворота збірної Австрії (2:1) в 1/8 фіналу Євро-2024.

"Новина, опублікована під заголовком "Меріх Демірал, дискваліфікований УЄФА на два матчі" у газеті Bild, не відображає істини. У нас є час на захист до завтрашнього ранку", — йдеться у заяві Федерації футболу Туреччини.

Більше того, у Туреччині звинуватили німецьку газету у спробі чинити тиск на УЄФА.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться завтра, 6 липня, о 22:00 за Києвом.