Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Німеччини прокоментував поразку від Іспанії.

Напередодні збірна Німеччини в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 поступилась Іспанії та залишила домашній для неї турнір.

Іспанія — Німеччина 2:1 Відео голів та огляд матчу 05.07.2024

Після завершення гри півзахисник "Бундестім" Тоні Кроос, для якого ця гра стала останньою в кар’єрі, прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, це була гра, де ми всі доклали чимало зусиль для того, щоб не програти. Ми були дуже близькі до виходу до півфіналу, і це робить поразку ще більш гіркою.

Я думаю, що ми всі можемо пишатись тим, що кожен із нас на цьому зміг вийти на новий рівень. Я також думаю, що ми всі можемо пишатись тим, що змогли знову дати німецькому футболу надію.

Але ми дуже розчаровані, тому що ми хотіли пройти хоч трохи далі, ближче до фіналу.

Зараз те, що ми вилетіли з турніру, важливіше за все, тому що ми всі разом мали велику мету. І ця мрія, яку ми всі мали, зараз просто розбита вщент.

Навіть якщо ми зрозуміємо в наступні кілька днів, що ми зіграли хороший турнір, ця поразка буде надзвичайно гіркою", — заявив німецький виконавець.

Збірна Іспанії в півфіналі Євро-2024 зіграє проти Франції.