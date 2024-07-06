Франція тричі програвала у серії пенальті на великих турнірах.
Гравці збірної Франції, Getty Images
06 липня 2024, 08:44
Учора, 5 липня, відбувся чвертьфінальний матч Євро-2024, у якому збірна Франції у серії пенальті обіграла Португалію та вийшла у півфінал турніру.
Таким чином, збірна Франції вперше з 1998 року виграла серію післяматчевих пенальті – тоді була обіграна Італія.
З того часу французи програли три серії пенальті — у фіналі ЧС-2006 проти Італії, у 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швейцарії та у фіналі ЧС-2022 в Аргентині.
Також Франція вийшла до півфіналу Євро-2024, не забивши жодного голу з гри. Це перший випадок історії турніру.
У півфіналі Євро-2024 Франція зіграє проти Іспанії. Гра відбудеться 9 липня.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Франція.