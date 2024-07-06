Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Господарі Євро-2024 покидають турнір.

Нападник збірної Німеччини Кай Гаверц висловився після програного в екстратаймі матчу 1/4 фіналу Євро-2024 національній команді Іспанії (1:2). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми заслуговували на більше. Це справді боляче. Іспанські футболісти величезні майстри, і вони можуть покарати тебе за будь-яку помилку. Зрівнявши рахунок, ми грали дуже добре і заслуговували на більше. Часом футбол жорстокий, і потрібен якийсь час, щоб відновитися після такого.

Наші вболівальники були приголомшливими протягом всього турніру. Атмосфера була незабутня. Ми дуже вдячні їм. З одного боку, ми пишаємося, з іншого — сумуємо, оскільки не змогли дати їм більшого", — сказав Гаверц.

Раніше головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн прокоментував поразку від Іспанії.