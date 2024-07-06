Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турки демонструють якісну гру на Євро-2024.

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2024 з національною командою Нідерландів відвідав передматчеву прес-конференцію. Цитує італійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Ми не зазираємо далеко вперед. Нам треба зберігати впевненість у своїх силах та смиренність. Ми повинні контролювати свої емоції. У нас наймолодша команда на турнірі, і лише кілька гравців раніше вже виступали на такому рівні. Ми думаємо тільки про майбутній матч. Думаю, навіть немає сенсу окремо говорити про те, що в нас є бажання перемогти та вийти у півфінал.

Команда у чудовій формі, енергія кожного футболіста на дуже високому рівні. Ми багато і наполегливо працювали на тренуваннях. У нашому колективі чудовий командний дух, а створити такий дух непросто. І я цим пишаюся — незалежно від того, як складеться матч з Нідерландами.

Гюлер? У нього дуже хороша ліва нога. Я теж шульга, але він буде технічніше. Арда — футболіст, який потребує постійної ігрової практики, а в цьому сезоні в нього були травми. Чим більше він грає, тим краще для нього та команди. Якщо Гюлер зможе зберігати стабільність, величезний талант приведе його до неймовірних вершин.

У нас чудові вболівальники, які надавали нам приголомшливу підтримку в усіх матчах. Вони дуже пристрасні, і ми завжди відчуваємо їхню присутність. Впевнений, що в чвертьфіналі буде те ж саме", — заявив Монтелла.

Раніше головний тренер Нідерландів Куман висловився про майбутню гру з Туреччиною.