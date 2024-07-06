Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Томас обійшов у цьому рейтингу Лукаса Подольскі.

Матч проти збірної Іспанії у чвертьфіналі плей-оф Євро-2024 був для нападника Томаса Мюллера 131-м у футболці збірної Німеччини.

Іспанія — Німеччина 2:1 Відео голів та огляд матчу 05.07.2024

За даними transfermarkt, 34-річний гравець вчора обійшов нападника Лукаса Подольскі за кількістю поєдинків у футболці німецької національної команди. Таким чином, Мюллер опинився в топ-3 цього рейтингу.

У топ-10 також перебувають голкіпер Мануель Ноєр (124) і півзахисник Тоні Кроос (114). Для другого вчорашній матч був останнім у кар'єрі.

Зазначимо, що в 131 поєдинку за збірну Німеччини Томас Мюллер відзначився 45 голами і 41 асистом.