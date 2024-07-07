Півзахисник Туреччини прокоментував поразку від Нідерландів.
Хакан Чалханоглу, Getty Images
07 липня 2024, 07:30
Збірна Туреччини напередодні в рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 поступилась Нідерландам.
Нідерланди — Туреччина 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри півзахисник "місячних зірок" Хакан Чалханоглу прокоментував виступ власної команди.
"У другому таймі ми грали занадто глибоко від оборони й у підсумку пропустили два голи за сім хвилин. Але не здались при цьому й створили кілька моментів.
Ми повинні бути чесними: ніхто не очікував, що ми, настільки молода команда, дійдемо до цієї стадії. Я дуже пишаюсь своїми товаришами.
90 матч за збірну? Я хотів би грати якомога довше за свою країну. Я пишаюсь тим, що граю за цю команду", — заявив турецький виконавець.
У наступному раунді Нідерланди зіграють проти Англії.