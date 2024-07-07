Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Туреччини прокоментував поразку від Нідерландів.

Збірна Туреччини напередодні в рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 поступилась Нідерландам.

Нідерланди — Туреччина 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "місячних зірок" Хакан Чалханоглу прокоментував виступ власної команди.

"У другому таймі ми грали занадто глибоко від оборони й у підсумку пропустили два голи за сім хвилин. Але не здались при цьому й створили кілька моментів.

Ми повинні бути чесними: ніхто не очікував, що ми, настільки молода команда, дійдемо до цієї стадії. Я дуже пишаюсь своїми товаришами.

90 матч за збірну? Я хотів би грати якомога довше за свою країну. Я пишаюсь тим, що граю за цю команду", — заявив турецький виконавець.

У наступному раунді Нідерланди зіграють проти Англії.