Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коуч прокоментував неяскраву гру Кіліана на Євро.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про гру Кіліана Мбаппе на Євро-2024.

"Навіть якщо він не готовий на 100% його присутність все одно впливає на суперників, змушує адаптуватися. Я знаю це.

Вам не здається, що він уже увійшов до історії? З урахуванням того, чого він уже досяг? Він хоче знову її створити.

Ми з медперсоналом зробили все, щоб Мбаппе був готовим. У нього ще була невелика проблема зі спиною, але він тут", – заявив Дешам Téléfoot.

Нагадаємо, збірна Франції не забиває з гри шість матчів поспіль.