Коуч прокоментував неяскраву гру Кіліана на Євро.
ДЕШАМ, GETTY IMAGES
07 липня 2024, 17:10
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про гру Кіліана Мбаппе на Євро-2024.
"Навіть якщо він не готовий на 100% його присутність все одно впливає на суперників, змушує адаптуватися. Я знаю це.
Вам не здається, що він уже увійшов до історії? З урахуванням того, чого він уже досяг? Він хоче знову її створити.
Ми з медперсоналом зробили все, щоб Мбаппе був готовим. У нього ще була невелика проблема зі спиною, але він тут", – заявив Дешам Téléfoot.
Нагадаємо, збірна Франції не забиває з гри шість матчів поспіль.