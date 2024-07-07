Легенда англійського футболу визначив головного героя матчу зі Швейцарією.
БУКАЙО САКА, GETTY IMAGE
07 липня 2024, 18:36
Колишній гравець збірної Англії Ріо Фердінанд назвав Букайо Сака найважливішим виконавцем команди Гарета Саутгейта.
"Все у ньому здається таким позитивним. Його неможливо не любити не лише за футбольні якості, а й за його особистість та характер.
Я сказав би, що він найважливіший гравець збірної Англії, тому що він так відрізняється від усіх інших. Він той, хто бігтиме на суперника, обіграватиме його віч-на-віч.
Зі Швейцарією він грав на позиції вінгера, але насправді він вінгер. Сака такий талановитий гравець", – сказав Фердінанд.
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