Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець отримав травму в грі проти Німеччини.

Півзахисник Барселони Педрі відповів Тоні Кроосу, який травмував його в матчі 1/4 Євро проти Німеччини (2:1).

"Я приїхав до Німеччини на Євро-2024 і залишуся тут до кінця. Тому що мрія, поза всякими сумнівами, триває.

Цього тижня настала моя черга підбадьорити й інакше підтримати цю велику сім'ю, яку являє собою збірна Іспанії. Ваша підтримка, як і загалом підтримка на мою адресу, просто неймовірні. Найгірше позаду, і я починаю рухатися до того, щоб бути готовим до повернення в «Барселону».

Тоні Кроос, дякую за твоє повідомлення. Це футбол, і такі речі трапляються. Твоя кар'єра і досягнення залишаться назавжди.

Просто хочу сказати ще одну річ: "ВПЕРЕД, ІСПАНІЯ!" – написав у своєму інстаграмі Педрі.

Нагадаємо, Педрі не зіграє до завершення Євро.

Для 34-річного гравця матч проти Іспанії був останнім у кар'єрі.