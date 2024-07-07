Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наступна стадія турніру в Німеччині розпочнеться у вівторок, 9 липня.

Словенський рефері Славко Вінчич отримав призначення від УЄФА на поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт турніру.

Півфінал Євро вже за два дні (9 липня) відкриють на Футбольній Арені Мюнхен збірні Іспанії та Франції. Стартовий свисток має пролунати о 22:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Славко Вінчич. Для 44-річного рефері цей поєдинок стане третім на ЧЄ-2024.

У 1 турі групового етапу турніру словенець судив зустріч Угорщина — Швейцарія (1:3, 4 жовтих картки), а в 2-му дуель Іспанія — Італія (1:0, 5 попереджень).