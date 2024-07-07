Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Партнер по збірній Франції дав свій коментар.

Рандаль Коло-Муані не згоден з тим, що у Кіліана Мбаппе зараз спад.

"Я б не сказав, що у нього поганий відрізок. Він провів видатний сезон і забив понад 45 голів. Бачачи, що він не забиває, це ми повинні допомогти йому, підштовхнути його.

Турнір ще не завершено. Крім невеликого перелому носа, фізично він у порядку", — зазначив нападник збірної Франції.

Матч Франція — Іспанія відбудеться 9 липня, о 22:00.