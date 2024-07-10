Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 10 липня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого півфіналу чемпіонату Європи-2024, який підходить до завершальної стадії у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Нідерландів та Англії.

[*] — місце збірної в рейтингу ФІФА

[7] НІДЕРЛАНДИ — АНГЛІЯ [5] СЕРЕДА, 10 ЛИПНЯ, 22:00. ЗІГНАЛЬ-ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO Нідерланди — це збірна, яку ви безперечно хотіли б бачити у фіналі цього чемпіонату Європи, особливо на тлі того, хто саме є її суперником у передостанній стадії турніру. Підопічні Рональда Кумана не стали відмовляти від своєї традиційної футбольної філософії задля досягнення результатів, за рахунок чого помаранчеві подарували нам безліч цікавих та ефектних виступів за рахунок свого атакуючого потенціалу.

Збірна Нідерландів потрапила до плей-оф Євро-2024 в статусі найкращої команди в "рейтингу третіх місць", насилу пройшовши так звану "групу смерті" з Австрією, Францією та Польщею. Вже на стадії плей-оф візуально мало бути простіше: і якщо з Румунією "помаранчеві" не зазнали жодних проблем, то ось матч проти симпатичної за грою Туреччини на чолі з Вінченцо Монтеллою був справді цікавим та інтригуючим, в якому нідерландцям вдалося здобути вольову перемогу у заключному. відрізку другого тайму.

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Англія переможе Нідерланди з ймовірністю 37% (коефіцієнт 2,74). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET! Але хто добре знає про вольові перемоги на цьому чемпіонаті Європи — так це збірна Англії, яка могла неодноразово вилітати що зі Словаччиною, що зі Швейцарією, але щоразу колектив Гарета Саутгейта знаходив у собі сили і рятувався фактично в останній момент: то Джуд Беллінгем переведе матч в овертайми в останній атаці, то Букайо Сака наочно доведе своїм вражаючим голом проти швейцарців, чому вболівальники Арсеналу саме його нагородили статусом "старбоя".

Але на відміну від свого майбутнього суперника, команда "трьох левів" протягом усього поточного чемпіонату Європи і близько не робила ставку на свою по-справжньому талановиту, зіркову та молоду атаку, тоді як тільки ледачий не критикував Гарета Саутгейта за "типовий британський" футбольний стиль, заснований на обережності та прагматизмі. Мета такого підходу зрозуміла і очевидна — зберегти якнайбільше кондицій до фінальних раундів турніру, але у французів днем ​​раніше така тактика не спрацювала проти іспанців... Безперечно, будь-який нейтральний уболівальник хотів би побачити потенційно красивий фінал між комбінуючими Нідерландами та Іспанією, але є відчуття, що "битва стилів" на нас чекає не лише сьогодні, а й у фіналі Євро-2024.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ НІДЕРЛАНДИ : Вербрюгген (Брайтон) — Думфріс (Інтер), де Врей (Інтер), ван Дейк (Ліверпуль), Аке (Манчестер Сіті) — Схаутен (ПСВ), Рейндерс (Мілан) — Бергвейн (Аякс), Хаві Сімонс (ПСЖ), Гакпо (Ліверпуль) — Депай (Атлетіко Мадрид) Кадрові втрати: — АНГЛІЯ : Пікфорд (Евертон) — Вокер (Манчестер Сіті), Стоунз (Манчестер Сіті), Геї (Крістал Пелес) — Сака (Арсенал), Мейну (Манчестер Юнайтед), Райс (Арсенал), Тріпп'єр (Ньюкасл) — Фоден (Манчестер Сіті), Беллінгем (Реал Мадрид) — Кейн (Баварія) Кадрові втрати: —

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Рональд Куман, головний тренер збірної Нідерландів: "У середу чекає чудовий вечір за участю двох великих країн. Історичний вечір. Якщо ми гратимемо у фіналі, мої переваги на боці Іспанії, тому що Франція була у нас у групі. Але спершу нам треба якнайкраще підготуватися, щоб добре провести півфінал. Коли перемагаєш, це надає хороших емоцій. Нам, як і Англії, потрібно відновлюватися. У фізичній готовності різниці між нами немає, до того ж і нам, і їх чекають роз'їзди. Фізичний стан не визначатиме підсумкового результату". Гарет Саутгейт, головний тренер збірної Англії: "Третій півфінал на великих турнірах? Справа в тому, що зараз ми послідовно стукаємо у двері, і саме ця послідовність, врешті-решт, забезпечить той момент, який дозволить нам переступити межу. Немає сумнівів, що Нідерланди є більш якісною командою, ніж ті, з якими ми грали до цього часу. Я б сказав, що в Нідерландах трохи вища якість гри на певних ділянках поля, і вони мають менше можливостей для помилок. Немає жодної причини, чому ми не можемо обіграти одну команду в певний вечір. Це кубковий турнір, може статися що завгодно". ОЧНІ ЗУСТРІЧІ КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ ЄВРО-2024 НІДЕРЛАНДИ АНГЛІЯ КОМАНДИ У ПЛЕЙ-ОФ ЄВРО-2024 ПОТОЧНА ФОРМА прогноз :

НІЧИЯ В ОСНОВНИЙ ЧАС, АНГЛІЯ ПРОЙДЕ ДАЛІ

