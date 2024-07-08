Німецька бригада арбітрів обслуговуватиме матч між голландцями та англійцями.
Фелікс Цваєр / EFE
08 липня 2024, 14:50
Стали відомі призначення суддів на другий півфінал Євро між Нідерландами та Англією.
Фелікс Цваєр призначений головним арбітром матчу. Асистентами Цваєра будуть Штефан Лупп та Марко Ахмюллер, резервним арбітром – Даніель Зіберт. Арбітр ВАР – Бастіан Данкерт, його помічники – Крістіан Дінкерт та Марко Фрітц.
Поєдинок відбудеться 10 липня на стадіоні Сігнал Ідуна Парк (Дортмунд). Початок — о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що текстова трансляція традиційно буде доступна у матч-центрі на Football.ua.