Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецька бригада арбітрів обслуговуватиме матч між голландцями та англійцями.

Стали відомі призначення суддів на другий півфінал Євро між Нідерландами та Англією.

Фелікс Цваєр призначений головним арбітром матчу. Асистентами Цваєра будуть Штефан Лупп та Марко Ахмюллер, резервним арбітром – Даніель Зіберт. Арбітр ВАР – Бастіан Данкерт, його помічники – Крістіан Дінкерт та Марко Фрітц.

Поєдинок відбудеться 10 липня на стадіоні Сігнал Ідуна Парк (Дортмунд). Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що текстова трансляція традиційно буде доступна у матч-центрі на Football.ua.