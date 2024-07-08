Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Марк Кукурелья про Ніко Вільямса, Кіліана Мбаппа та порівняння з Карлесом Пуйолем.

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья напередодні матчу 1/2 фіналу Євро проти Франції поспілкувався з пресслужбою УЄФА.

Про зв'язку з Ніко Вільямсом

"У нас відразу виник справжній зв'язок. Про футбол за межами поля ми практично не говоримо. Ніко – безтурботний хлопець, і я теж, тож ми зійшлися характерами – це сталося без наших зусиль. Під час матчів я кажу йому, щоб він робив те, що йому подобається, тому що у випадку з цими топовими гравцями, які мають стільки талантів, важливо, щоб вони почували себе вільно".

Про майбутню гру проти Мбаппе

"Це справжній збіг, що ми не перетиналися вісім років, а тепер зіграємо один проти одного. Він один із тих гравців, які, здавалося б, не беруть участь у комбінації, але зрештою мають вирішальне значення. Буде складно, але ми сильна, згуртована команда. Якщо триматимемося разом, ми зможемо перемогти Францію".

Про порівняння з Пуйолем

"Карлес – легенда, і ми схожі у тому сенсі, що завжди віддаємо всі сили заради команди. Він чудово знав свої сильні та слабкі сторони, і команда завжди була для нього найважливішою. Це одна з моїх особливостей. Я радий такому порівнянню — він був великим гравцем, який увійшов до історії. Сподіваюся, у мене зрештою буде схожа кар'єра", — підсумував Кукурелья.

Раніше голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті висловився щодо непризначеного пенальті за гру рукою Кукурельї.