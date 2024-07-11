Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер Нідерландів прокоментував поразку від Англії.

Напередодні в рамках півфіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Нідерландів поступилась Англії.

Нідерланди — Англія 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри воротар "ораньє" Барт Вербрюгген прокоментував виступ власної команди.

"Наразі досить складно прокоментувати свої емоції. Я просто відчуваю якусь порожнечу. Мрія розвалилась. Я розчарований.

Ми добре підготувались до матчу, мали уявлення про те, що суперники збираються робити. І в підсумку англійці робили саме те, що ми думали, що вони робитимуть.

Пенальті? Я був близьким до того, аби його відбити. Але це був дуже хороший удар, так що вся заслуга в цьому належить Гаррі Кейну.

Я поки що не знаю, що ми могли б зробити інакше. Я нічого не бачив у відповідь. Наприкінці ми більше захищались, аніж атакували, але вони не створювали реальної загрози нашим воротам.

Я й подумати не міг, що ми пропустимо таким чином, але, на жаль, ми пропустили", — заявив нідерландський виконавець.

У фінальному матчі Англія зіграє проти Іспанії.