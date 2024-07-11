28-річний англієць вийшов на заміну та забив вирішальний гол наприкінці матчу.
Оллі Воткінс, Getty Images
11 липня 2024, 00:24
Нападника збірної Англії Оллі Воткінса визнано найкращим гравцем півфінального матчу Євро-2024 проти Нідерландів.
У цьому матчі 28-річний англієць вийшов на заміну і провів на полі лише дев'ять хвилин. Однак цього вистачило, щоб створити один гольовий момент та забити вирішальний м'яч, який дозволив Англії вийти у фінал. Він пробіг 1,7 км із максимальною швидкістю 31,7 км/год.
Для Воткінса це був 14 матч у складі національної команди та його четвертий забитий м'яч.
Раніше повідомлялося, що Кейн став найкращим бомбардиром в історії плей-оф Євро.