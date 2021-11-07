Чтиво

Football.ua провел детальный анализ дерби Манчестера, в котором сильнее оказались "горожане".

Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы в дерби по всем статьям переиграл Манчестер Юнайтед пока еще Оле-Гуннара Солскьяера. Разберем цифры и основные тактические нюансы принципиального противостояния.

Обе стороны имели сопоставимые кадровые проблемы перед матчем. Хозяева не могли рассчитывать на Погба, Варана и Кавани, а гости были вынуждены обойтись без Лапорта, Менди и Феррана Торреса. Солскьяер после разгромного поражения от Ливерпуля третий матч подряд сыграл по схеме с тремя центральными защитниками — 3-5-2 или скорее 5-3-2, так как МЮ большую часть времени все-же действовал в деструктивной фазе игры.

Команда Гвардиолы традиционно придерживалась своей фирменной структуры без форвардов. Номинально, статистические ресурсы рисуют формацию Манчестер Сити, как — 4-3-3, но это интерпретация является не более чем условностью. Гвардиола уже давно играет без центрального нападающего, с разными функциями фулбеков и постоянной взаимозаменяемостью игроков. Пеп из тех специалистов, которые не просто стараются соответствовать тактическим трендам, он сам их и задает.

Для наставника Манчестер Сити термин — позиция, уже давно не является зоной деятельности футболиста с определенными характеристиками. Для Пепа — позиция, это перечень функций, которые доложен выполнять любой футболист, который оказывается в определенной зоне. Структура Ман Сити постоянно меняется, в зависимости от фазы игры.

Соответственно, принципы позиционной текучести заставляют разных игроков в течение матча действовать на двух, трех, а то и четырех позициях. В системе Гвардиолы футболисты не ограничиваются конкретными позициями, а наделяются функциями, определенными ролями.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити — 0:2 (0:2)

Голы: Байи, 7 (авт.), Силва, 45 (Канселу)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Байи (Санчо, 46), Магуайр, Ван-Биссака, Фернандеш, Мактоминей, Фред (ван де Беек, 80), Шоу (Алекс Теллес, 73), Гринвуд (Рашфорд, 66), Роналду

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу, Гюндоган, Родри, Силва, Жезус, де Брюйне, Фоден

Предупреждения: Роналду — Канселу, Силва

xG — 0,76:2,04

Удары (в створ) — 6(1):16(5)

Удары из штрафной — 3:12

Удары после стандартов — 1:5

Удары головой — 1:1

Владение — 32,6%:67,4%

Точность передач — 82%:92%

Длинные передачи — 42:49

Короткие передачи — 383:812

Кроссы — 9:19

Ключевые передачи — 3:13

Передачи в первую треть — 131:129

Передачи во вторую треть — 211:444

Передачи в финальную треть — 83:288

Передач подряд — 5:9

Верховые единоборства — 9:10

Дриблинг (успешный) — 10(4):19(11)

Угловые — 1:9

Выносы — 22:5

Офсайды — 4:1

Фолы — 9:12

Практически все статистические показатели, в том числе и xG, подчеркивают серьезное преимущество Манчестер Сити. Команда Гвардиолы предсказуемо больше владела мячом. Причем, это не было злоупотреблением стерильного контроля. Тепловая карта демонстрирует, что наиболее активной зоной деятельности гостей были приграничные зоны второй и финальной третей поля.

МЮ наиграл всего на три удара из пределов штрафной, из которых лишь один пришелся в створ ворот. Автором этого достижения был Криштиану Роналду. Один Де Брюйне из пределов штрафной нанес столько же ударов, сколько весь МЮ — 3. При подавляющем преимуществе в количестве ударов по воротам, Сити еще и 75% своих ударов наносил из штрафной.

Обратите внимание на карту потерь мяча. Синим цветом отмечены потери Манчестер Сити, оранжевым, соответственно — МЮ. Разница в цифрах не выглядит слишком большой. К тому же МЮ в этом плане совершил меньше ошибок. Суть в зонах. Команда Гвардиолы практически не теряла мяч на своей трети поля, да и вообще, на своей половине поля имеет лишь четыре потери. У МЮ целых семь потерь на своей трети поля. Это результат эффективности высокого прессинга и контрпрессинга Ман Сити.

В конструктивной фазе игры обе команды заваливались на свой левый фланг. Особенно это проявлялось у команды Солскьяера. Показатель активности в 57% для одной вертикальной зоны это своего рода аномалия. Подобные цифры встречаются крайне редко. Касательно горизонтальных зон, то 17% против 36% действий в финальной трети поля красноречиво характеризуют картину матча.

Нельзя сказать, что МЮ имел контраргументы в быстрых атаках. Выделить можно лишь тот самый единственный удар Роналду, с которым справился Эдерсон. Этот момент был сконструирован в один из двух относительно успешных отрезков МЮ. В середине первого тайма хозяева нащупали контригру и даже пытались накрывать оппонентов на их поле. Но, продлилось это недолго. Последняя пятнадцатиминутка перед перерывом прошла уже при тотальном преимуществе гостей — 70% владения и 0:4 по ударам. В принципе, счет 0:2 в первом тайме вполне отображал объективное состояние дел.

Между таймами оба главных тренера внесли коррективы. Солскьяер поменял одного из центрбеков Байи на вингера Санчо и перешел на базовую схему 4-2-3-1. Гвардиола замен не проводил, но, судя по манере игры его подопечных, испанский специалист был не против на время отдать мяч сопернику и сыграть по счету, на контратаках.

Первые пятнадцать минут второго тайма — это единственный подобный отрезок в матче, в котором МЮ имел преимущество во владении (53%) и ударах (1:0). Единственное, что эффективно выходило у Манчестер Юнайтед в этот период — это нейтрализация контригры оппонента.

Вскоре Сити поднял линию обороны, вернулся к прессингу и с новой силой обрушил на соперника свою атакующую позиционную игру. Хозяева "Олд Траффорд" обреченно и окончательно вернулись в свои глубокие окопы. Лишь кураж Де Хеа и низкая реализация моментов игроками Ман Сити уберегло "красных дьяволов" от разгромного счета.

В период с 60 по 75 минуты матча гости владели мячом 86% игрового времени, а соотношение точности передач было 67%:93%. И это, когда хозяева "горели" и должны были спешить отыгрывать два мяча.

На мой взгляд, Солскьяер ошибся с выбором схемы 5-3-2. Позиционная текучесть Манчестер Сити, в которой, как минимум шесть игроков (Канселу и вся группа атаки) систематически менялись позициями, привела к тому, что на флангах и в полупространствах Сити регулярно имел свободного игрока.

Причем, гости сознательно создавали свободного футболиста в разных зонах. Если позиционная атака развивалась справа, на противоположном фланге в изоляции с правым латералем и в свободной зоне оказывались Фоден и Канселу соответственно. И наоборот, когда мяч находился слева, Де Брюйне или Силва оказывались свободными в правом полуфланге. "Горожане" быстро и организованно переводили мяч в разряженное пространство, где в зоне мяча создавался кратковременный численный перевес.

Образно говоря, свободные зоны в оборонительной структуре МЮ напоминали пузырек в отрегулированном строительном уровне. Манчестер Сити, словно опытный мастер подгонял пузырек к нужным показателям. В некоторой степени — это было противостояние футбола недалекого будущего с футболом недавнего прошлого. Игроки МЮ до перерыва действовали строго по позициям, тогда, как Ман Сити наслаждался игрой с временем и пространством.

Обратите внимание на скриншот выше. На нем четко видно, как гости сами создавали себе пространство на половине поля соперника. Одна из условных "восьмерок", в данном случае — Де Брюйне, поднималась выше, держа в низкой позиции центрального хавбека МЮ. Соответственно, Гюндоган имел достаточно свободного пространства для качественного и оперативного перевода мяча путем средних передач. Канселу отдал на Илкая, а тот отпасовал на заполнившего свободную зону в полупространстве — Силву.

Португалец вовсе не был ложной девяткой. В подобной системе игры, его роль заключалась в поиске и заполнении постоянно возникающих зон, которые гарантирует позиционная текучесть МС. Силва был дополнительным хавбеком, который не привязан ни к одной из позиций. Это новая функция в футболе, которая еще не имеет устоявшейся идентификации, что-то вроде тотального полузащитника.

По большому счету, когда Канселу высоко поднимался, а сзади оставались Уокер и пара центрбеков, в атаке Сити действовал по схемам 3-1-6-0 или 3-1-4-2 без центрфорварда и с высокими позициями вингеров (именно они и составляют двойку впереди). Когда Канселу и Уокер позиционировались симметрично, то Сити поддерживал фазовую структуру 2-3-5 или 2-3-2-3, 2-3-3-2. В основном, структура менялась в зависимости от позиций Силвы и Канселу.

После матча главный тренер МЮ Солскьяер признал, что его команде на данном этапе трудно противостоять ведущим клубам АПЛ: "Сейчас мы далеки от ТОП-команд. Конечно, требования ко мне и футболистам высоки — мы обязаны вернуться на тропу побед. Я не думаю, что моя судьба в Юнайтед сейчас на волоске. У нас прямое и честное общение с клубом, меня поддерживают. Пока я в клубе — я буду делать все, чтобы улучшить результаты команды".

В свою очередь Хосеп Гвардиола не скрывал своего удовлетворения игрой и результатом, а также прокомментировал, почему провел матч без замен: "Достойное выступление, хорошая игра и заслуженная победа. Еще три очка в копилку. Я очень требователен. Мы очень требовательны к себе, но я очень доволен. Нам нужна была именно такая игра.

Почему не проводил замены? Счет был 2:0 — все шло комфортно. Я не чувствовал в них необходимости. Осталось 27 игр. Челси неудержим и мы не может позволить себе терять очки слишком часто".

Счет не отображает полной картины происходящего на поле "Олд Траффорд". Разница в уровне игры между командами была слишком высокой. Чемпионы одержали победу над своим самым принципиальным соперником в издевательском стиле. Тот факт, что МЮ нанес в створ своих ворот больше ударов. Чем в створ ворот оппонентов — унизителен для хозяев поля.

Большую часть игрового времени, команда Солскьяера просто беспомощно наблюдала за тем, как соперник играл в футбол. Порой создавалось впечатление, что это не манкунианское дерби, а тактическое упражнение Ман Сити, что-то вроде большого рондо, в котором группа игроков в красных футболах должна была постоянно находиться в деструктивной фазе игры.

Похоже, этот матч окончательно утвердил мнение, что МЮ нуждается в новом тренерском штабе. Солскьяер проделал отличную работу и позволил команде приблизиться к уровню амбиций великого клуба, но для дальнейшего развития нужны специалисты более высокого уровня.

Манчестер Сити в очередной раз сыграл на своем уровне в большом матче и получил заряд уверенности после вылета из Кубка лиги и осечки с Кристал Пэлас. Команда Гвардиолы имеет все основания на защиту своего титула, хотя в этом сезоне у "горожан" два достойных конкурента — Челси и Ливерпуль.