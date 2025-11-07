Ліга конференцій

Захисник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри зі Зріньскі.

Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти боснійського Зріньскі (6:0).

"Будь-яка перемога є важливою – як для команди, так і для України. Насамперед хочеться подякувати усім уболівальникам за підтримку на стадіоні, і тим, хто дивився матч перед екранами телевізорів. Також дякую Збройним Силам України за можливість представляти нашу країну на міжнародній арені.

Я задоволений, як і вся команда. Сьогодні ще трохи подумаємо про цю гру, але вже завтра в нас розпочинається безпосередня підготовка до матчу чемпіонату, адже попереду на нас чекає дуже важливий матч з ЛНЗ – як, власне, і кожен поєдинок. Сьогодні можемо трохи порадіти, а завтра вже будемо працювати.

Дякувати Богові, нам усе вдавалося. Могли забивати ще більше, але головне, що виграли, не пропустили жодного м’яча й забили шість. Усі задоволені, але, повторюся, вже від завтра на нас чекає підготовка до наступного матчу чемпіонату.

Налаштування на другий тайм було не збавляти обертів, не знижувати темпу, не сідати в оборону, не відходити на власну половину поля і водночас продовжувати грати у свій футбол, як у першому таймі. Ми виходили з мотивацією забити ще, і не зупинялися. На щастя, відзначилися аж п’ять у другому таймі. Тож, повторюсь, результат хороший.

-Я й раніше казав, що для мене немає різниці – грати зліва чи в центрі оборони, адже я грав і там, і там. Звичайно, більше звик бути центральним захисником, але, повторюся, це не має значення.

Ми часто відпрацьовуємо стандартні положення на тренуваннях. Це зараз дуже важлива складова сучасного футболу у світі. Приділяємо цьому багато часу, а також працюємо над тактичними діями на полі загалом. І це, безумовно, дає результат.

Не скажу, що це вже пікова форма. Так, у нас були невдалі результати – ми це усвідомлюємо. Була й критика, яку ми розуміли й сприймали її спокійно, тому що справді переживали непростий період. Команда не заслуговувала такого хейту. Але, звичайно, кожен гравець і кожен тренер нашого штабу прагне перемагати. Тому, можливо, після цієї гри нам вдасться вийти на білу смугу", — наводить слова Михавка прес-служба клубу.

