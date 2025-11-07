Ліга конференцій

Востаннє таке відбувалося у 2016 році.

Київське Динамо у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій розгромило Зріньські (6:0).

Таким чином команда Олександра Шовковського повторила свою найбільшу перемогу в основних стадіях єврокубкових турнірів.

До цього кияни розгромили Бешикташ із таким самим рахунком у 2016 році.

Також це була найбільша перемога "біло-синіх" за понад чотири роки у всіх турнірах. Востаннє таке відбувалося у матчі УПЛ проти Колоса (7:0) у 2021 році.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Зріньскі.