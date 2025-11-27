Ліга конференцій

Керманич Динамо висловився про поразку від Омонії.

Київське Динамо зазнало чергової невдачі в Лізі конференцій УЄФА, поступившись на виїзді Омонії з рахунком 0:2.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився враженнями від цього протистояння.

"У першу чергу, хочу привітати суперника з перемогою. Вони сьогодні більше були налаштовані. Тому, думаю, зараз неважливо, вважаю я чи не вважаю.

Фол Попова? Знаєте, я думаю, правильно буде сказати, що відповідальність за ці результати, за цю гру я візьму на себе. Гравці помиляються, буває… Не думаю, що він хотів фолити, просто так вийшло.

Волошин на форварді? Так, це для нього трохи незвична позиція, але він грав на ній не один раз у минулому.

Причини, які призвели до такого регресу команди? Я думаю, що сьогодні пресконференція по грі, а підсумки якось передчасно підбивати. Буде ще час для цього", — цитує слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

