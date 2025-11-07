Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 6 листопада 2025 року.

Київське Динамо у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій на "своєму полі" розгромило боснійський Зріньскі (6:0).

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок у середині першого тайму, коли голом після кутового відзначився Денис Попов.

Потім на 56 хвилині Едуардо Герреро подвоїв перевагу киян, а через три хвилини Владислав Кабаєв забив третій м'яч у ворота суперника.

На 67 хвилині Віталій Буяльський продовжив розгром опонента, а через дев'ять хвилин своїм голом відзначився Андрій Ярмоленко.

Остаточну крапку в матчі поставив Владіслав Бленуце, який на 83 хвилині забив свій дебютний м'яч за "біло-синіх".

Після трьох турів Динамо набрало три очки і посідає 24 місце у таблиці Ліги конференцій, а у Зріньскі також три бали та 26 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Зріньскі у рамках третього туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Динамо Київ — Зріньскі 6:0

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Тіаре, Михавко — Піхальонок (Шапаренко, 71), Михайленко, Буяльський (Ярмоленко, 68) — Кабаєв (Торрес, 79), Герреро (Бленуце, 68), Шола (Волошин, 46).

Зріньскі: Любич — Вранькович, Машич, Дуймович, Мамич — Пранич (Чавар, 79), Джурасек (Іванчич, 58), Філіпович (Сурданович, 58), Шакота (Мікич, 86) — Маїч, Дамашкан (Барі, 58).

Попередження: Джурасек.