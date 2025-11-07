Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 6 листопада 2025 року.
Динамо Київ — Зріньскі, ФК Динамо Київ
07 листопада 2025, 07:45
Київське Динамо у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій на "своєму полі" розгромило боснійський Зріньскі (6:0).
Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок у середині першого тайму, коли голом після кутового відзначився Денис Попов.
Потім на 56 хвилині Едуардо Герреро подвоїв перевагу киян, а через три хвилини Владислав Кабаєв забив третій м'яч у ворота суперника.
На 67 хвилині Віталій Буяльський продовжив розгром опонента, а через дев'ять хвилин своїм голом відзначився Андрій Ярмоленко.
Остаточну крапку в матчі поставив Владіслав Бленуце, який на 83 хвилині забив свій дебютний м'яч за "біло-синіх".
Після трьох турів Динамо набрало три очки і посідає 24 місце у таблиці Ліги конференцій, а у Зріньскі також три бали та 26 рядок.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Зріньскі у рамках третього туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26:
Динамо Київ — Зріньскі 6:0
Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Тіаре, Михавко — Піхальонок (Шапаренко, 71), Михайленко, Буяльський (Ярмоленко, 68) — Кабаєв (Торрес, 79), Герреро (Бленуце, 68), Шола (Волошин, 46).
Зріньскі: Любич — Вранькович, Машич, Дуймович, Мамич — Пранич (Чавар, 79), Джурасек (Іванчич, 58), Філіпович (Сурданович, 58), Шакота (Мікич, 86) — Маїч, Дамашкан (Барі, 58).
Попередження: Джурасек.