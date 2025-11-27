Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 27 листопада 2025 року.

Київське Динамо зазнало чергової невдачі в Лізі конференцій УЄФА, поступившись на виїзді Омонії з рахунком 0:2. Для команди Олександра Шовковського це вже четвертий поспіль провальний матч, який ставить під загрозу вихід до плейоф.

Після активного старту й моменту Кабаєва кияни швидко віддали ініціативу. На 32 хвилині Попов, утративши рівновагу у штрафному, сфолив на Андреу, а Семеду реалізував пенальті. Захисник Динамо отримав пошкодження і був замінений у перерві.

У другому таймі ситуація не змінилася: На 59 хвилині Неофіту влучив у поперечину й добив м’яч у порожні ворота, подвоївши перевагу господарів. Динамо могло повернути інтригу після ударів Герреро та Волошина, однак Узохо обидва моменти парирував.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Омонія — Динамо у рамках четвертого туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Омонія — Динамо Київ 2:0

Голи: Семеду, 34 (пен.), Неофіту, 59



Омонія: Узохо — Масурас, Сімич, Агузуль, Кіцос — Евандро, Марич (Кусулос, 83), Еракович (Ейтінг, 83) — Андреу, Неофіту (Хаційованіс, 72), Семеду (Йоветич, 72).

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов (Дубінчак, 46), Тіаре, Михавко — Піхальонок (Яцик, 79), Михайленко, Рубчинський (Буяльський, 60) — Кабаєв, Волошин (Пономаренко, 79), Шола (Герреро, 63).



Попередження: Марич, Узохо — Попов, Кабаєв, Михайленко, Тіаре, Герреро