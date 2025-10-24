Ліга конференцій

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми емоціями після гри з турецьким клубом.

Півзахисник київського Динамо Валентин Рубчинський прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги конференцій проти турецького Самсунспору (0:3).

"Під кінець матчу вже трошки підсів, тому що давно не грав на таких швидкостях, тому було трохи важко.

У перерві просто говорили між командою і тренером. Слухали, що він нам казав, але залишимо це в роздягальні. Ми хотіли відігратися, і в перерві розуміли, що можемо це зробити. Перший тайм був рівний за грою, тож ми хотіли відігратися, але не вдалося.

У Самсунспора дуже хороша команда, швидкі фланги. Ми це знали, але за рахунок своїх флангів вони реалізували свої моменти.

Як у команді відреагували на помилку Тіаре? Звісно, підтримали його. Всі помиляються. Звісно, що гол на перших хвилинах вплинув на гру, але всі помиляються. Тому я не скажу, що він винуватий у цій поразці.

Перевага суперника була в агресивності, напевно, тому що суперник був агресивніший за нас, це було видно. І швидкий гол вплинув — це, я думаю, очевидно. Але не хочеться відмазуватися, рахунок по грі.

Не скажу, що я повністю задоволений своєю грою, але задоволений від того, що вийшов на поле — це вже добре. Можна було і краще зіграти, але я буду робити аналіз своєї гри й постараюся, якщо мені будуть довіряти, то буду показувати кращу гру", — наводить слова Рубчинського прес-служба клубу.

