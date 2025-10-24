Ліга конференцій

Хавбек турецького клубу поділився своїми думками після гри з Динамо.

Півзахисник турецького Самсунспора Карло Гольсе прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти київського Динамо (3:0).

"Ми виступили дуже добре як команда. Ми виграли важливий матч. Ми добре почали і нам треба продовжувати в тому ж дусі.

Для нас це важкий тиждень. Ми граємо кожні три дні. У цьому сенсі ми маємо гарний початок. У понеділок на нас чекає матч чемпіонату, і ми зробимо все можливе, щоб його виграти.

Нам потрібно йти вперед, по одному матчу за один раз в обох турнірах. А потім побачимо, як далеко ми зможемо зайти", — наводить слова Гольсе Hurriyet.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Самсунспор – Динамо Київ.