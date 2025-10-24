Хавбек турецького клубу поділився своїми думками після гри з Динамо.
Карло Гольсе, Getty Images
24 жовтня 2025, 10:18
Півзахисник турецького Самсунспора Карло Гольсе прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти київського Динамо (3:0).
"Ми виступили дуже добре як команда. Ми виграли важливий матч. Ми добре почали і нам треба продовжувати в тому ж дусі.
Для нас це важкий тиждень. Ми граємо кожні три дні. У цьому сенсі ми маємо гарний початок. У понеділок на нас чекає матч чемпіонату, і ми зробимо все можливе, щоб його виграти.
Нам потрібно йти вперед, по одному матчу за один раз в обох турнірах. А потім побачимо, як далеко ми зможемо зайти", — наводить слова Гольсе Hurriyet.
